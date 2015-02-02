Завтра Порошенко поедет в Харьков

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации.

В ОГА отметили, что в настоящее время программа визита президента уточняется, однако отметили, что Порошенко прибудет в Харьков во второй половине дня.

Читайте такжеХарьков усиливает меры безопасности, железная дорога и мосты взяты под охрану По информации УНИАН из других источников, президент, в частности, примет участие в совещании, которое состоится в помещении Харьковской ОГА.