Завтра Порошенко поедет в Харьков

18:06, 02 февраля 2015
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко завтра, 3 февраля, посетит с рабочим визитом Харьков.

Фото УНІАН

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации.

В ОГА отметили, что в настоящее время программа визита президента уточняется, однако отметили, что Порошенко прибудет в Харьков во второй половине дня.

Читайте такжеХарьков усиливает меры безопасности, железная дорога и мосты взяты под охрану По информации УНИАН из других источников, президент, в частности, примет участие в совещании, которое состоится в помещении Харьковской ОГА.

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