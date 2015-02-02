Завтра Порошенко поедет в Харьков
18:06, 02 февраля 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко завтра, 3 февраля, посетит с рабочим визитом Харьков.
Порошенко 3 февраля посетит с рабочим визитом Харьков / Фото УНИАН
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации.
В ОГА отметили, что в настоящее время программа визита президента уточняется, однако отметили, что Порошенко прибудет в Харьков во второй половине дня.
Читайте такжеХарьков усиливает меры безопасности, железная дорога и мосты взяты под охрану По информации УНИАН из других источников, президент, в частности, примет участие в совещании, которое состоится в помещении Харьковской ОГА.
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