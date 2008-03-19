Ахметов опровергает информацию о его участии в проекте Балоги

Народный депутат, член фракции Партии регионов Ринат АХМЕТОВ опровергает информацию о своем возможном выходе из партии и участии в новом политическом проекте под руководством главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента УНИАН.

«Это неправда», - сказал Р.АХМЕТОВ.

При этом на вопрос, будет ли Р.АХМЕТОВ принимать участие в ближайшем съезде Партии регионов, он сказал: «Я постараюсь быть».

Как сообщалось, 15 февраля В.БАЛОГА заявил о своем выходе из партии "Народный Союз Наша Украина". В связи с этим, в частности, народный депутат от «Нашей Украины - Народной самообороны» Борис ТАРАСЮК выразил мнение, что В.БАЛОГА после выхода из «Нашей Украины» займется созданием партии.

Позже в СМИ появилась информация, что В.БАЛОГА якобы рассчитывает привлечь к своему новому проекту часть Партии регионов, в частности группы Р.АХМЕТОВА и Бориса КОЛЕСНИКОВА, с целью поддержки Виктора ЮЩЕНКО на президентских выборах.