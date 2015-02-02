Официальным представителем Украины в контактной группе является Кучма – документ

Об этом свидетельствует распоряжение Президента Украины Петра Порошенко, опубликованное на сайте "Украинской правды".

Читайте такжеЗахарченко заявил, что переговоров в Минске не будет, пока Украину на них представляет Кучма"Уполномочить президента Украины 1994-2005 годах Кучму Леонида Даниловича представлять Украину в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях с участием Украины, Специального представителя действующего председателя ОБСЕ Хайди Тальявини и представителя РФ - чрезвычайного и полномочного посла РФ в Украине М. Ю. Зурабова", - говорится в распоряжении.