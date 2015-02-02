Официальным представителем Украины в контактной группе является Кучма – документ
15:06, 02 февраля 2015Политика
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Экс-президент Украины Леонид Кучма является официальным представителем Украины в трехстороннем контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.
Кучма является официальным представителем Украины в контактной группе / УНИАН
Об этом свидетельствует распоряжение Президента Украины Петра Порошенко, опубликованное на сайте "Украинской правды".
Читайте такжеЗахарченко заявил, что переговоров в Минске не будет, пока Украину на них представляет Кучма"Уполномочить президента Украины 1994-2005 годах Кучму Леонида Даниловича представлять Украину в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях с участием Украины, Специального представителя действующего председателя ОБСЕ Хайди Тальявини и представителя РФ - чрезвычайного и полномочного посла РФ в Украине М. Ю. Зурабова", - говорится в распоряжении.
Фото "Украинской правды"
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