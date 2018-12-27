Правительство одобрило стратегию информационной реинтеграции Крыма

Документ призван создать предпосылки для восстановления территориальной целостности и суверенитета над временно оккупированной территорией.

Кабинет министров Украины одобрил стратегию информационной реинтеграции Автономной Республики Крым и г. Севастополя.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжение принято на заседании правительства.

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Как отметила советник министра информационной политики Юлия Каздобина, документ имеет целью создание информационными инструментами предпосылок для восстановления территориальной целостности и суверенитета над временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополь, содействие защите прав и свобод граждан Украины.

Напомним, Генассамблея ООН на заседании 22 декабря поддержала резолюцию, в которой осуждаются нарушения прав человека в оккупированном Крыму. Среди тех, кто поддержал резолюцию - США, страны Евросоюза, Турция и Япония. Против документа проголосовали, среди прочих, Россия, Беларусь, Китай, Индия, Сербия, Сирия, ЮАР, Никарагуа и Венесуэла. В документе вспомнили об украинских политзаключенных Олеге Сенцове и Владимире Балухе.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря Генассамблея ООН поддержала проект резолюции «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г.Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей».

Документ поддержали 66 стран, против проголосовали 19 стран, воздержались 72. В резолюции выражается настойчивый призыв к Российской Федерации вывести войска с оккупированной украинской территории Крыма и прекратить оккупацию украинских территорий. Также высказана серьезная обеспокоенность по поводу милитаризации Крыма Российской Федерацией как государством-оккупантом.