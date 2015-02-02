Боевики «ДНР» анонсировали старт всеобщей мобилизации через 10 дней
11:20, 02 февраля 2015Политика
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Через 10 дней боевики «ДНР» планируют объявить всеобщую мобилизацию и мобилизовать 100 тысяч человек.
REUTERS
Об этом заявил так называемый «глава ДНР» Александр Захарченко, передает ТАСС.
"Планируется мобилизовать до 100 тысяч человек", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, первая волна нынешней мобилизации в ряды ВСУ началась 20 января и продлится 90 дней.
Президент Петр Порошенко сообщил, что с 20 января гражданам вручено 73 тыс. повесток, за неделю добровольцами записались на службу более 2,5 тыс. патриотов.
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