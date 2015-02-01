Чалый: мирный процесс под угрозой из-за ультимативных требований боевиков

Об этом написал на своей странице в соцсети заместитель главы администрации президента Валерий Чалый. «Они выставили ультимативные требования. Хотели запугать. Попробовали разыграть спектакль, что Киев срывает переговоры, работу трехсторонней контактной группы. Не удалось! Профессиональная работа украинских представителей в Минске, десятки телефонных контактов, постоянная согласована работа и координация не дали шансов», - написал Валерий Чалый.

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При этом он подчеркнул, что мирный процесс под угрозой, потому что представители боевиков провоцируют украинскую сторону.

Как сообщал УНИАН, вчера, 31 января, в Минске состоялась встреча трехсторонней контактной группы с участием представителей Украины, России, ОБСЕ, а также представителей боевиков.

После встречи, которая длилась четыре с половиной часа, экс-президент Украины Леонид Кучма, российский посол в Украине Михаил Зурабов и представитель председательствующей в ОБСЕ Сербии Хайди Тальявини покинули здание «Дипсервис-холл» в столице Беларуси и поехали в минский аэропорт. После них в аэропорт отправились и представители боевиков - Денис Пушилин и Владислав Дейнега.

О результатах переговоров ничего не сообщалось.