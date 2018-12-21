"Спровоцировать силовой конфликт": российский политик объяснил стратегию Путина насчет церкви в Украине

Путин хочет любым способом спровоцировать силовое противостояние, считает российский оппозиционер.

Российский оппозиционный политик Илья Пономарев заявил, что стратегия президента Российской Федерации Владимира Путина заключается в том, чтобы спровоцировать конфликт, связанный с церковью.

Об этом он заявил в эфире "Прямого" в ток-шоу "Эхо Украины".

"Насколько я понимаю стратегию господина Путина, он хочет любым способом спровоцировать конфликт, чтобы было вот такое силовое противостояние, связанное с церковью, для того, чтобы потом это везде показывать по телеканалам, а может быть, другие вещи вокруг этого делать", - сказал он.