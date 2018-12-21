"Спровоцировать силовой конфликт": российский политик объяснил стратегию Путина насчет церкви в Украине
21:07, 21 декабря 2018Политика
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Путин хочет любым способом спровоцировать силовое противостояние, считает российский оппозиционер.
Владимир Путин / REUTERS
Российский оппозиционный политик Илья Пономарев заявил, что стратегия президента Российской Федерации Владимира Путина заключается в том, чтобы спровоцировать конфликт, связанный с церковью.
Об этом он заявил в эфире "Прямого" в ток-шоу "Эхо Украины".
"Насколько я понимаю стратегию господина Путина, он хочет любым способом спровоцировать конфликт, чтобы было вот такое силовое противостояние, связанное с церковью, для того, чтобы потом это везде показывать по телеканалам, а может быть, другие вещи вокруг этого делать", - сказал он.
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