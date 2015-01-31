Глава мониторинговой миссии ОБСЕ осудил обстрел мирных жителей в Донецке
Председатель Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Ертугуль Апакан осудил обстрел мирных жителей в Донецке, который совершили террористы 30 января.
Председатель Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Эртугуль Апакан осудил обстрел мирных жителей в Донецке, совершенный террористами 30 января.
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Об этом говорится в заявлении Апакана, обнародованном сегодня в связи с обстрелом Донецка, во время которого погибли и были ранены гражданские лица.
"Опять из-за кризиса пострадали невинные граждане, и опять мы видим кровопролитие", - говорится в заявлении Апакана.
Он отметил, что мониторинговая миссия находилась непосредственно на месте, чтобы провести анализ ситуации и установить факты.
"Должно быть понятно, что главный результат такого насилие - это всплеск человеческих страданий. Я призываю все стороны проявлять максимальную сдержанность и полностью взять на себя ответственность, чтобы предотвратить дальнейшие страдания и удвоить усилия, чтобы найти политическое разрешение (кризисы)", - подчеркнул глава миссии.
Аракан отметил, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ готова способствовать в прекращении огня в Донбассе и поддержать все усилия, чтобы облегчить страдания гражданского населения.
Представитель ОБСЕ выразил свои соболезнования семьям погибших и украинскому народу.
Как сообщал УНИАН, 30 января в Донецке боевики обстреляли мирных жителей, которые пришли получить гуманитарную помощь. 7 человек погибли, есть раненые.