Глава мониторинговой миссии ОБСЕ осудил обстрел мирных жителей в Донецке

Председатель Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Эртугуль Апакан осудил обстрел мирных жителей в Донецке, совершенный террористами 30 января.

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Об этом говорится в заявлении Апакана, обнародованном сегодня в связи с обстрелом Донецка, во время которого погибли и были ранены гражданские лица.

"Опять из-за кризиса пострадали невинные граждане, и опять мы видим кровопролитие", - говорится в заявлении Апакана.

Он отметил, что мониторинговая миссия находилась непосредственно на месте, чтобы провести анализ ситуации и установить факты.

"Должно быть понятно, что главный результат такого насилие - это всплеск человеческих страданий. Я призываю все стороны проявлять максимальную сдержанность и полностью взять на себя ответственность, чтобы предотвратить дальнейшие страдания и удвоить усилия, чтобы найти политическое разрешение (кризисы)", - подчеркнул глава миссии.

Аракан отметил, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ готова способствовать в прекращении огня в Донбассе и поддержать все усилия, чтобы облегчить страдания гражданского населения.

Представитель ОБСЕ выразил свои соболезнования семьям погибших и украинскому народу.

Как сообщал УНИАН, 30 января в Донецке боевики обстреляли мирных жителей, которые пришли получить гуманитарную помощь. 7 человек погибли, есть раненые.