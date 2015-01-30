В Донецке в результате двух обстрелов погибли по крайней мере семь человек

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на сайт боевиков.

Читайте такжеВсю ночь боевики обстреливали Донецк из артиллерии: погибли 3 мирных жителя, еще 10 - раненыКроме того, сайт боевиков сообщает об обстреле 14 маршрута троллейбуса по пр. Матросова на остановке "Трудовые резервы".

Пострадали пассажиры троллейбуса и водитель. Погибло 2 человека, данные о пострадавших уточняются.

Как сообщили в пресс-центре АТО, таким образом представители террористических группировок пытаются сорвать мирные переговоры, которые запланированы в формате трехсторонней контактной группы, заявили в штабе.

"Очередное преступление террористов в Донецке. Сегодня в Донецке боевики осуществили очередной циничный террористический акт против мирного населения, в результате которого есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

"Под обстрел террористов попали мирные жители, пришедшие получать гуманитарную помощь. На данный момент известно о 7 погибших, есть раненые. Сейчас информация о количестве жертв теракта уточняется", - отмечают в АТО.

На видео зафиксированы тела погибших, не рекомендуется просмотр несовершеннолетним и людям со слабой психикой