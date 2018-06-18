На Донбассе журналистка, осмелившаяся покритиковать мэра, выиграла суд

“Хочу обратиться к совести наших депутатов, нашего городского головы. Где она? Вы можете говорить, что не хватает денег, бюджетных статей для восстановления этих стендов (на Аллее Славы). Но когда мы утром идем мимо исполкома и смотрим на ваш джип, Валентин Леонидович, который вы сдали в аренду нашему городу и за который город платит деньги, то невозможно поверить, что денег на аренду этого джипа не хватило бы для восстановления стендов… Я хочу сказать, позор вам, городской голова, за ваше отношение к памяти героев нашего города и населению нашего города”.

С такими словами 9 мая 2007 года обратилась к городскому председателю г. Славянска Донецкой облсти Валентину Рыбачуку главный редактор ТРК “САТ плюс” Наталья Попова. Мэр решил, что журналистка распространила о нем недостоверную информацию и вышеупомянутое высказывание расценил как такое, что порочит его честь, достоинство и деловую репутацию. Он тут же обратился в "САТ плюс" за опровержением. На следующий день в прямом эфире Наталья Попова принесла свои извинения, однако мэр не удовлетворился их тональностью, после чего подал иск в суд, пользуясь юридической ошибкой Поповой: она в репортаже указала, что автомобиль был отдан горсовету в аренду, что предполагает выплату определенной суммы арендодателю, а на самом деле джип был передан во владение мэрии по договору займа.

И начались для Поповой и всего канала бесконечные следствия и судовые заседания. А 26 декабря Славянский горрайонный суд признал высказывание Натальи по поводу джипа не оценочным суждением, а сообщением, сделанным журналистом. “Деньги на содержание автомобиля и плата по договору аренды за пользование автомобилем – это совсем разные вещи”, – говорится в судебном решении. Суд признал сведения, прозвучавшие в репортаже от 9 мая, недостоверными и обязал ответчиков их опровергнуть. Однако сумму морального ущерба, которую потребовал истец (100 тыс. грн.) посчитал завышенной и уменьшил ее на 20 тысяч. В итоге ТРК «САТ плюс» и Наталию Попову обязали выплатить Валентину Рыбачуку 80 тыс. грн. плюс судебные издержки в размере 4 тыс. 24,5 грн. Наталья, как и все защищающие ее юристы, не согласна с таким решением, они подали апелляцию. В ожидании справедливости от Фемиды, украинские журналисты решили поддержать свою коллегу, и по инициативе “Телекритики” 14 марта в Славянске прошел круглый стол "Региональные проблемы СМИ. Славянский инцидент в контексте взаимодействия региональных властей и СМИ".

– Я не думала, что наш мэр подаст такой иск, – рассказывает Наталья Попова. – Но ситуация показала, как только мы начинаем говорить что-то негативное о наших властях, сразу же можем «попасть» на 100 тыс. грн. Все местные СМИ хоть раз прошлись по этой теме, но господин Рыбачук не реагировал. А мы задели его личный джип. Его иск был бы невозможен, если бы Рыбачук не был уверен, что этот иск примут, и не надеялся, что его поддержат в суде. Суд не всегда разбирается в правоте наших высказываний – это и есть основная проблема всех наших СМИ. Зачем мы вообще нужны, если мы ничего не можем говорить?

Медиа-юристы считают, что ошибка в названии договора, допущенная журналистом Поповой, с юридической точки зрения крайне незначительна.

– Журналист ошиблась в юридической квалификации отношений, которые были между славянским советом и мэром города, – рассказывает медиа-юрист Татьяна Фомина. – На момент, когда был сделан репортаж, 9 мая 2007 года, джип мэра использовался Славянским исполкомом не на основании договора аренды, а на основании договора займа. Но какой бы ни был договор – ссуды, займа, аренды, все равно на удержание автомобиля тратились большие деньги. Есть постановление Кабмина о том, что на обслуживание мэров городов допускается закупать или брать в аренду автомобили стоимостью не более 60 тыс. грн. Стоимость автомобиля Рыбачука минимум в 10 раз превышает эту сумму.

Фомину возмутило решение судьи, которая посчитала, что журналист якобы не имеет права снимать обратную сторону аллеи и говорить о том, что аллея не отремонтирована. По мнению мэра, с которым «согласились» судьи, журналисты должны были снять лицевую, парадную строну, которая была отремонтирована.

– Суд посчитал возможным указать журналисту, каким образом и какую информацию он должен распространять, – недоумевает медиа-юрист.

– Я считаю, Наталья уже победила, – делится адвокат Поповой Наталья Грановская. – Победила уже потому, что тот вопрос, который она подняла, разрешился. Столько писали о том, что Аллея Славы не отремонтирована... После репортажа Натальи ее отремонтировали, бюджет не несет затрат на содержание автомобиля. То, чего она хотела, она добилась.

Также Грановская, исходя из своего опыта работы в сфере медиа, отметила следующую тенденцию: когда речь идет об исках рядовых гражданах, то, как правило, в их удовлетворении отказывают. Если же истцами являются представители власти, публичные лица, у которых границы критики намного шире, то их иски, как правило, удовлетворяются.

Грановская уверена, что Попову привлекают к ответственности за оценочные суждения.

– Процессуально у нас стороны равны. Но в данном судебном споре видно было, что процессуальные права вовсе не так равны. Когда Рыбачук предоставляет доказательства, которые или имеют или не имеют отношения к делу, они всегда принимались. Когда же телерадокомпания и журналист заявляли ходатайство о приобщении доказательств, которые непосредственно связаны с этим спором и доказывают, что журналист была добросовестна, осуществляла проверку, говорила о фактах, которые действительно имели место, мы получили отказ практически по всем своим ходатайствам. Вот вам и равенство сторон.

Устав от бесчисленных ходатайств и следствий, Попова решилась согласиться на мировую. Но мэр не уступил.

– По натуре я не скандальный журналист, – рассказывает УНИАН Попова. – А суд занимает много времени на подготовку всех этих материалов. Это все тянется с 9 мая прошлого года, а сейчас уже март. И мы решили пойти на мировое соглашение. Мы работаем на результат – результат есть: как никак заднюю стенку аллеи все равно восстановили, есть решение сессии, по которому расторгнут договор о займе джипа. Мы нормально освещаем деятельность господина Рыбачука. Есть и позитивные итоги его работы. Допустим, утром мы приезжаем в детский садик, где нет тепла, а в 4 часа нам звонят из исполкома и говорят: “Не делайте репортаж, отопление включили”. У нас есть масса таких вещей, которые мы не выпускали в эфир.

Председатель Донецкой облгосадминистрации Владимир Логвиненко встал на сторону журналистов славянской телекомпании «САТ плюс» в конфликте с городским головой.

– Я думаю, и я уже об этом сказал при личной встрече с Валентином Рыбачуком, что он неправильную позицию занял, и его позиция в этом споре не оправдана. Моя позиция – он не прав, – заявил Логвиненко.

Донецкое областное отделение Партии регионов в своем заявлении тоже потребовало от городского головы Славянска, члена этой же партии Валентина Рыбачука прекратить преследовать журналистов и предупредило его о партийной ответственности. “Для нас такая ситуация неприемлема и недопустима. Мы всегда отстаивали принципы свободы слова и уважения к правам журналистов. Мы считаем, что действия господина Рыбачука бросают тень на Партию регионов”, – отмечается в заявлении.

– Это здоровая тенденция: партийные силы могут влиять на тех людей, которые на самом деле ставят под вопрос их репутацию, – рассказывает директор по развитию ООО «Телекритика» Константин Дорошенко. – Например, в списке членов Партии регионов уже нет Калашникова (Олег Калашников – депутат ВР V созыва, который был исключен из рядов партии за оскорбления, нанесенные журналистам телеканала СТБ. – Авт.). Функция журналистики – социальная критика, критика власти, находить все то, где власть ошибается, где не права, где пытается обмануть свой народ. По закону, у нас в стране власть выборная, и каждый человек на выборной должности обязан понимать, если он идет на эту должность, то за каждым его шагом будут следить. В столице на верхах крупные руководители уже понимают, что подавать в суд на прессу – это позорно. Чиновник, который подал в суд на СМИ, уже проиграл. Он не захотел играть по правилам открытого общества, по правилам диалога. Если чиновник считает, что его права ущемлены, он имеет право потребовать от СМИ права высказаться. Этот ход намного правильнее.

– Я думала, что страна большая, прессы много и ты никому не интересен. Оказалось, что это не так. Я хочу сказать спасибо всем журналистам и изданиям и телерадиокомапниям, которые меня поддержали, – заявила Попова.

УНИАН попросил у независимого эксперта прокомментировать ситуацию, сложившуюся в Славянске между журналисткой и мэром.

Виктория Сюмар, исполнительному директору Института массовой информации:

Чиновники и политики не имеют права требовать моральных компенсаций в таком объеме. Это есть норма во всем цивилизованном мире. В Украине часто именно такая форма, как требование возмещения морального ущерба чиновниками, становиться очень сильным инструментом для фактического уничтожения независимой прессы, поскольку выплата такой суммы означает банкротство целого издания. Таким образом еще за время правления Леонида Кучмы уничтожили не одно издание. В разных регионах преследуется одна цель: укрощение независимых журналистов и уничтожение независимых изданий. Если ты чиновник, если ты политик, ты должен быть готовым к критическим публикациям. Журналист имеет право на допущения, на аллегорию, на критику – это выводы Европейского суда по правам человека. Доказать, что та или иная информация заведомо недостоверная – очень сложно. Если бы славянские журналисты решили и дальше продолжать это дело, если бы им пришлось дойти до Европейского суда, очевидно, что его решение было бы на их стороне. Надеюсь, что они добьются правды если не в Украине, то в Страсбурге. Эта история показывает, что чиновники и политики в Украине очень слабо понимают, что такое свобода слова и свобода прессы и до сих пытаются действовать “совковыми” методами.

Границы свободы слова и критики местной власти в регионах уже, чем в столице. Если это уровень районного центра, то главный редактор, как правило, кум, брат или сват городского головы. Эти люди даже на каком-то человеческом уровне не могут иметь плохих отношений. У нас большое количество коммунальных и государственных изданий, которые фактически зависимы от местного руководства, поскольку получают деньги из бюджета. Все это породило такую ситуацию, когда руководители могут наказывать прессу. И они даже не понимают разницы между частными и коммунальными СМИ. Если начинаются какие-либо резкие выпады со стороны частных СМИ, то представители власти считают, что они имеют право их укрощать. Если коммунальную прессу укрощают с помощью бюджета или прямого давления, то в случае с частными изданиями – стараются бороться с помощью судебных исков.

Анна Ященко, Киев – Славянск

P.S. Как сообщили УНИАН, 18 марта Донецкий апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции города Славянска и принял решение отказать в удовлетворении иска мэра этого города Валентина Рыбачука к Наталии Поповой и телекомпании «САТ плюс».

– Это большой прецедент не только для свободы слова в Славянске, но и для украинских СМИ вообще, – заявила Попова. – Я очень благодарна коллегам за поддержку, ведь таким образом мы показали, что вместе мы сила.