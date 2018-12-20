В ЕС призывают Россию немедленно освободить незаконно арестованного крымскотатарского активиста Бекирова

Европейские дипломаты обеспокоены состоянием здоровья Бекирова.

В Европейском Союзе призывают власти Российской Федерации освободить незаконно арестованного 13 декабря во временно оккупированном Крыму активиста Эдема Бекирова.

Об этом заявляет Представительство Евросоюза в Twitter.

«Состояние здоровья крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, который был задержан в незаконно аннексированном Крыму, находится под угрозой. Он должен быть немедленно освобожден и ему должна быть срочно предоставлена медицинская помощь», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН 12 декабря крымскотатарского общественного активиста Бекирова российские силовики задержали на админгранице с оккупированным Крымом и вывезли в здание ФСБ в Симферополе. Бекирова обвиняют в хранении, распространении и транспортировке более 10 килограммов тротила и 190 боевых патронов.

Дочь Бекирова Элеонора сообщила, что недавно её отцу сделали сложную операцию на сердце, поэтому она обеспокоена его здоровьем. Позже она сообщила, что ее отец находится в тяжелом состоянии, ему не предоставляют медицинской помощи.

13 декабря так называемый «суд» в Симферополе избрал Бекирову мера пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО до 11 февраля 2019 года.