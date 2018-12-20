Киев расценивает наращивание вооруженных сил РФ на границе с Украиной как предпосылку для полномасштабного вторжения

Президент отметил, что по предложению руководства Вооруженных сил немедленно утвердил режим и план мероприятий по введению и обеспечению военного положения в отдельных областях Украины.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев расценивает действия Российской Федерации по целенаправленному наращиванию вооруженных сил на границе с Украиной как предпосылку для полномасштабного вторжения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время встречи с воинами 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, которые выполняют задачи в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

«Было бы преступной бездеятельностью, если бы я как президент, как верховный главнокомандующий, а также руководство ВСУ, руководство операции Объединенных сил действовали бы безответственно и не принимали меры для того, чтобы защитить каждый клочок украинской земли», - заявил он.

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По словам президента, необходимо «иметь оружие, подготовку, надлежащий уровень готовности для того, чтобы встретить врага».

«Мы сейчас расцениваем такие действия РФ, как целенаправленное наращивание вооруженных сил на нашей украинской границе, как предпосылку для полномасштабного вторжения РФ на нашу землю», - заявил президент, отметив, что по предложению руководства Вооруженных сил немедленно утвердил режим и план мероприятий по введению и обеспечению военного положения в отдельных областях Украины.

Как сообщал УНИАН, после нападения России на украинские корабли в районе Керченского пролива с 26 ноября на 30 суток введено военное положение в 10 областях Украины, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.