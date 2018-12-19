Волкер рассчитывает на непродление в Украине военного положения

Спецпредставитель Госдепа отметил, что США поддерживают стремление Украины относительно укрепления боеготовности вооруженных сил для ответа на российскую агрессию.

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер рассчитывает, что Украина не будет продлевать срок действия военного положения и будет придерживаться демократических принципов.

Как сообщили в пресс-службе Верховной Рады, об этом спецпредставитель США сказал во время встречи в Киеве с председателем ВР Украины Андреем Парубием.

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В частности, спикер, комментируя введение военного положения в отдельных областях Украины, подчеркнул, что такое решение было важным для осуществления координации между гражданскими администрациями и военными. «Это очень важно. Мы не знаем о том, когда и как могут произойти провокации, поэтому должны быть готовы к ним в полной мере. Если не будет прямой агрессии, вопрос не будет снова подниматься, поскольку необходимо провести выборы», - подчеркнул он.

Также Парубий подчеркнул, что президентские выборы состоятся вовремя - за это проголосовало подавляющее большинство народных депутатов. Введение военного положения в приграничных районах, особенно вблизи акватории Черного и Азовского морей, по его словам, - «это была превентивная мера приведения обороны к полной готовности, не были введены комендантский час или ограничения, которые бы повлияли на свободу человека».

В свою очередь, Волкер отметил, что для США является абсолютно понятным и прозрачным тот факт, что атака на украинские морские корабли была полностью незаконной: «Это была незаконная претензия на морские территориальные воды. Незаконными были блокирование и захват кораблей и моряков». Он сообщил, что на этот факт была ответная реакция многих стран, отметив, что накануне в Брюсселе во время встреч с представительством ЕС и НАТО было отмечено, что Россия действовала незаконно - это была военная агрессия.

«Мы поддерживаем стремление Украины относительно укрепления боеготовности вооруженных сил для ответа на российскую агрессию», - подчеркнул Волкер, отметив, что очень важно не продлевать во времени действие военного положения и придерживаться демократических принципов.

Он также высоко оценил принятие законов о разминировании, подготовку закона о закупках в оборонном секторе и др.

Как сообщал УНИАН, после нападения России на украинские корабли в районе Керченского пролива с 26 ноября на 30 суток введено военное положение в 10 областях Украины, расположенных вдоль российской границы и Приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.