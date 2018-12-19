Волкер рассчитывает на непродление в Украине военного положения
Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер рассчитывает, что Украина не будет продлевать срок действия военного положения и будет придерживаться демократических принципов.
Как сообщили в пресс-службе Верховной Рады, об этом спецпредставитель США сказал во время встречи в Киеве с председателем ВР Украины Андреем Парубием.
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В частности, спикер, комментируя введение военного положения в отдельных областях Украины, подчеркнул, что такое решение было важным для осуществления координации между гражданскими администрациями и военными. «Это очень важно. Мы не знаем о том, когда и как могут произойти провокации, поэтому должны быть готовы к ним в полной мере. Если не будет прямой агрессии, вопрос не будет снова подниматься, поскольку необходимо провести выборы», - подчеркнул он.
Также Парубий подчеркнул, что президентские выборы состоятся вовремя - за это проголосовало подавляющее большинство народных депутатов. Введение военного положения в приграничных районах, особенно вблизи акватории Черного и Азовского морей, по его словам, - «это была превентивная мера приведения обороны к полной готовности, не были введены комендантский час или ограничения, которые бы повлияли на свободу человека».
В свою очередь, Волкер отметил, что для США является абсолютно понятным и прозрачным тот факт, что атака на украинские морские корабли была полностью незаконной: «Это была незаконная претензия на морские территориальные воды. Незаконными были блокирование и захват кораблей и моряков». Он сообщил, что на этот факт была ответная реакция многих стран, отметив, что накануне в Брюсселе во время встреч с представительством ЕС и НАТО было отмечено, что Россия действовала незаконно - это была военная агрессия.
«Мы поддерживаем стремление Украины относительно укрепления боеготовности вооруженных сил для ответа на российскую агрессию», - подчеркнул Волкер, отметив, что очень важно не продлевать во времени действие военного положения и придерживаться демократических принципов.
Он также высоко оценил принятие законов о разминировании, подготовку закона о закупках в оборонном секторе и др.
Как сообщал УНИАН, после нападения России на украинские корабли в районе Керченского пролива с 26 ноября на 30 суток введено военное положение в 10 областях Украины, расположенных вдоль российской границы и Приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.