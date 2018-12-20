"Дело не в персоналиях": Путин рассказал, как его президентство влияет на отношения России и Украины

Президент РФ Владимир Путин утверждает, что хотел бы, «чтобы на всей территории Украины, в том числе, и на Донбассе, были мир и процветание».

Президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения между Украиной и Россией не зависят от персоналий глав государств.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН по поводу того, что в условиях отказа Путина вести переговоры с президентом Украины Петром Порошенко не получится ли, что прямой контакт между главами двух стран наладится только после смены Путиным места работы.

«Как урегулировать отношения (между Россией и Украиной), кто останется у власти, кто не останется. Дело не в персоналиях. Дело в отношении к людям», - сказал Путин.

«Пока в киевских коридорах власти находятся русофобы, не понимающие, в чем интерес собственного народа, такая ненормальная ситуация (в отношениях между РФ и Украиной) будет продолжаться, вне зависимости от того, кто находится у власти в Кремле», - добавил он.

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Путин утверждает, что хотел бы, «чтобы на всей территории Украины, в том числе, и на Донбассе, были мир и процветание».

«Мы заинтересованы в этом, потому что Украина остается одним из наших крупнейших торгово-экономических партнеров. Торговый оборот между Россией и Украиной, несмотря на все усилия сегодняшних киевских властей, растет. В том числе вырос за уходящий год», - сказал Путин.

При этом он заявил, что попытки решить вопросы политического характера с помощью силы, а «мы видим это на протяжении нескольких лет со стороны сегодняшней киевской власти, и это происходит до сих пор, - обречены на провал. Вот это надо понять».

Как сообщал УНИАН, Путин высказался о возможности обмена пленных украинских моряков. Заявил, что лидер организации «Украинский выбор» Виктор Медведчук в Москве ставил вопрос об обмене украинских моряков, этот вопрос будет обсуждаться после завершения уголовного дела.

Напомним, в четверг, 20 декабря, в Москве проходит ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. В этом году аккредитовано рекордное число журналистов — около 1700.