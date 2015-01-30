Экс-заму прокурора Черкасс объявили о подозрении в незаконном задержании майдановцев

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черкасской области.

Также, по данным пресс-службы, сообщено о подозрении старшему группы следователей Сосновского райотдела милиции Черкасс, которые проводили расследование уголовного производства по указанному выше факту.

По данным прокуратуры, установлено, что указанные лица незаконно задержали граждан во время проведения акций протеста в городе Черкассы, а в дальнейшем подали в суд ходатайство о применении к указанным участников мер в виде содержания под стражей.

Подозреваемым инкриминируется совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 366 УК Украины (служебный подлог), ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью) и ч. 2 ст. 372 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности).

Читайте такжеЯрема обещает, что все виновные в преследовании автомайдановцев будут наказаныКроме того, говорится в сообщении, следователем направлено в суд ходатайство об отстранении работника милиции от занимаемой должности, которое в настоящее время находится на рассмотрении.

«В настоящее время досудебное расследование продолжается, проводятся необходимые следственные действия, направленные на всестороннее, полное и непредвзятое исследование обстоятельств и привлечение всех виновных лиц к ответственности», - подчеркнули в прокуратуре.