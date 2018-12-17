Украина перебрасывает часть военных подразделений для отпора возможной агрессии РФ - Порошенко

По словам президента, из-за сокращения военного положения с 60 до 30 дней сокращен срок боевого слаживания подразделений.

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина перебрасывает самолетами часть военных подразделений для подготовки отражения возможной широкомасштабной агрессии РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время встречи с профессорско-преподавательским составом и студенческим активом города Днепр.

По словам президента, украинские военные запросили введения военного положения для передислокации, для подготовки отражения агрессии. «Это мои конституционные обязанности, и я несу ответственность перед украинским народом как верховный главнокомандующий Вооруженными силами Украины», - подчеркнул Порошенко.

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Он отметил, что 60 дней - это минимальный срок для полного развертывания боевых частей. «Я сказал: «Нет. Мы сократим срок боевого слаживания. Мы перебросим самолетами часть наших подразделений, выстроим оборону, создадим резерв первой очереди», - отметил глава государства.

Как сообщал УНИАН, после нападения России на украинские корабли в районе Керченского пролива с 26 ноября на 30 суток введено военное положение в 10 областях Украины, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.