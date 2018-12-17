ГА ООН ночью рассмотрит резолюцию о милитаризации Россией Крыма, Черного и Азовского морей

41 страна согласилась быть соавторами этой резолюции.

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций в 22:00 будет рассматривать проект резолюции «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей».

Об этом сообщает постоянное представительство Украины при ООН в микроблоге Twitter.

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"Сегодня Генеральная Ассамблея ООН рассмотрит проект резолюции «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей», которая была инициирована Украиной. Начало в 22:00 часов", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявлял, что главная цель этой резолюции будет заключаться в том, чтобы "настоятельно призвать Российскую Федерацию вывести ее военные силы из Крыма, прекратить незаконную оккупацию украинской территории".

Вместе с тем, в резолюции будет выражен призыв к России "прекратить преследовать коммерческие суда, а также ограничивать международное судоходство в Черном море и Азовском море».

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что уже 41 страна согласилась быть соавторами этой резолюции.

Генеральная ассамблея ООН в декабре этого года должна рассмотреть и одобрить отдельные две резолюции - о нарушениях прав человека в Крыму и милитаризации Черного и Азовского морей.