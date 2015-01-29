В Харькове задержали военкома, получившего взятку за освобождение от мобилизации (фото)
Аваков отмечает, что военный комиссар Романенко брал от 400 до 5000 грн за освобождение от мобилизации путем фальсификации документов медкомиссии.
В Харькове на взятке за освобождение от мобилизации задержан военный комиссар райвоенкомата.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Украин Арсен Аваков.
«В своем рабочем кабинете задержан военный комиссар Октябрьского районного военного комиссариата полковник Романенко Алексей Александрович. Тянется за очередной парой тысяч. Сегодня – задержан», - написал Аваков.
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Он отмечает, что на протяжении 2014-2015 годов это уже далеко не первый эпизод в «карьере взяточника».
«Он ничем не гнушался и брал от 400 до 5000 грн за освобождение от мобилизации путем фальсификации документов медкомиссии. Надеюсь сядет надолго», - пишет Аваков.
Министр добавил, что имеется фиксация и доказательства по ряду эпизодов. «Надеюсь, будет сидеть - и никаких залогов и домашних арестов!», - отметил Аваков.