В Харькове задержали военкома, получившего взятку за освобождение от мобилизации (фото)

19:00, 29 января 2015
Политика
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Аваков отмечает, что военный комиссар Романенко брал от 400 до 5000 грн за освобождение от мобилизации путем фальсификации документов медкомиссии.

Фото: Арсен Аваков / facebook.com

В Харькове на взятке за освобождение от мобилизации задержан военный комиссар райвоенкомата.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Украин Арсен Аваков.

«В своем рабочем кабинете задержан военный комиссар Октябрьского районного военного комиссариата полковник Романенко Алексей Александрович. Тянется за очередной парой тысяч. Сегодня – задержан», - написал Аваков.

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Он отмечает, что на протяжении 2014-2015 годов это уже далеко не первый эпизод в «карьере взяточника».

«Он ничем не гнушался и брал от 400 до 5000 грн за освобождение от мобилизации путем фальсификации документов медкомиссии. Надеюсь сядет надолго», - пишет Аваков.

Министр добавил, что имеется фиксация и доказательства по ряду эпизодов. «Надеюсь, будет сидеть - и никаких залогов и домашних арестов!», - отметил Аваков.

Допис by Arsen Avakov.
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