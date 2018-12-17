Ложь и пропаганда пророссийских каналов не имеют ничего общего со свободой слова - Бурбак

Максим Бурбак отметил, что вчера в эфире одного из телеканалов транслировали очередной фейк против него и представителей "Народного фронта".

Фракция "Народный фронт" обращается к Президенту Украины с просьбой рассмотреть на заседании СНБО постановление Верховной Рады "Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" в отношении пророссийских телеканалов "112 Украина" и "NewsOne".

Об этом во время Согласительного совета заявил руководитель фракции Максим Бурбак, передает пресс-служба НФ.

Он отметил, что вчера в эфире одного из телеканалов транслировали очередной фейк против него и представителей "Народного фронта".

"Вчера один из подконтрольных Кремлю и Медведчуку так называемых телеканалов вылил против меня низкопробную информационную грязь. Ничего другого "Народный фронт" от телеканала Путина-Медведчука не ожидал. На войне как на войне – враг стремится уничтожить патриотические украинские силы. Но "Народный фронт" никогда не пойдет на компромиссы с теми, кто занимается пропагандистской подрывной работой против нашей страны", - подчеркнул Максим Бурбак.

"Поэтому мы поддержали обращение к СНБО относительно введения санкций против юридических лиц "112 Украина" и "NewsOne". В очередной раз призываем членов фракции БПП и представителей других государственных сил бойкотировать телеканалы Путина-Медведчука – "112 Украина" и "NewsOne" - и не посещать их эфиры. Обращаемся к Президенту наконец рассмотреть на заседании СНБО соответствующее постановление Верховной Рады. Ложь и пропаганда – не имеет ничего общего со свободой слова", - заявил Максим Бурбак.

Он также подчеркнул, что "Народный фронт" неоднократно требовал отстранения Медведчука от переговоров, где он якобы представляет Украину.

"Мы неоднократно требовали отстранения Медведчука от участия в Трехсторонней контактной группе, прекращения его беспрепятственных перелетов в Москву под прикрытием освобождения украинских заложников, а на самом деле для получения очередных инструкций от Путина для реализации реваншистских планов в Украине. Наша фракция систематически призывает СБУ расследовать деятельность Медведчука, как координатора пророссийского реванша и контрреволюции в Украине. Москва годами методично работает над дискредитацией самой большой государственнической политической силы - партии "Народный фронт" и ее лидеров", - подчеркнул Максим Бурбак.

"Кстати, "112-му каналу" также придется отвечать за ложь, которую они распространяют по указке своих кремлевских работодателей. Довольно безнаказанно распространять в Украине ложь и вражескую пропаганду", - добавил руководитель фракции "Народный фронт".