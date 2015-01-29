Штайнмайер: ЕС ужесточит санкции, если боевики перейдут в наступление

"Если качество конфликта изменится, если заявленное сепаратистами наступление не только будет анонсировано, но если это наступление в направлении Мариуполя и других регионов будет осуществлено, нужно будет реагировать четко и жестко", — сказал он.

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По его словам, Москва должна выполнить ряд условий, чтобы избежать новых санкций, сообщает РИА Новости.

"Невозможно сейчас сделать прогноз об окончании наших переговоров, где мы окажемся в конце. Но ясно, что во-первых, мы не допустим забвения Минска, Минск должен оставаться базисом для урегулирования и, надеюсь, для деэскалации конфликта. Во-вторых, то, о чем мы договорились в минувшую среду в Берлине, о признании демаркационной линии, об отведении тяжелой техники оттуда, это должно оставаться в силе", — заявил Штайнмайер.