Томенко назвал события в Харькове провокацией СБУ

Народный депутат, член фракции БЮТ Николай ТОМЕНКО называет провокацией Службы безопасности Украины вчерашнее изъятие документов в Харьковском горсовете.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пленарном заседании Верховной Рады.

«Эта провокация не делает чести СБУ», - сказал Н.ТОМЕНКО.

По его словам, события в Харькове только дестабилизировали ситуацию в Украине.

«И это делается теми, кто не заинтересован в стабильности и порядке в Украине», - убежден депутат.

Как сообщал УНИАН, 18 марта сотрудники Управления СБУ в Харьковской области осуществили выемку документов в Харьковском горсовете. Эти действия были начаты в рамках расследования уголовного дела, возбужденного, как сообщил пресс-центр СБУ, «по факту растраты государственных средств путем злоупотребления служебным положением должностными лицами Харьковского городского совета». Службой безопасности Украины на сегодня установлены факты незаконных расходов бюджетных средств на сумму около 1,5 млн. грн. В целом ревизия КРУ обнаружила в деятельности Харьковского горсовета разного рода нарушения на сумму 2,4 млн. грн.

Вечером 18 марта пресс-служба Харьковского горсовета сообщила о «вооруженном захвате» здания горсовета сотрудниками отряда «Альфа» во главе с сотрудниками СБУ.