Порошенко готовит компромиссный вариант по крымскотатарской автономии с "шансом на прохождение" в Раде

Президент Петр Порошенко попросил Конституционную комиссию предоставить компромиссный вариант изменений в Основной Закон.

Президент Петр Порошенко готов внести на рассмотрение Верховной Рады изменения в Конституцию относительно крымскотатарской автономии.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время пресс-конференции.

"Я готов внести вопрос изменений в Конституцию относительно крымскотатарской автономии. Я обратился с просьбой созвать Конституционную комиссию, дать тот компромиссный вариант, который будет иметь шанс на прохождение", - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, Порошенко в 2016 году заявил о необходимости начать процесс внесения изменений и дополнений в раздел Х Конституции "Автономная Республика Крым".

30 ноября 2017 года председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что рабочая группа Конституционной комиссии завершила подготовку изменений и дополнений в Х раздел Конституции.

27 марта 2018 года председатель Меджлиса сообщал, что предложения по изменениям в Конституцию, которыми предусмотрено, что Крым должен получить статус национальной территориальной автономии, еще не утверждены рабочей группой Конституционной комиссии.

18 мая Порошенко заявил, что изменения в Конституцию относительно создания в Крыму национальной автономии крымских татар в составе суверенной Украины существенно укрепят усилия по возвращению суверенитета Украины над Крымским полуостровом.

12 ноября Порошенко в письме Курултаю сообщил, что в ближайшее время Конституционная комиссия рассмотрит проект изменений в Конституцию относительно статуса Крыма и подаст этот документ на рассмотрение президента.