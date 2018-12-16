Из-за давления РФ лишь 2 из более 10 сторонников автокефалии в УПЦ МП прибыли на Собор - Порошенко

По словам Порошенко, противодействие Русской православной церкви в проведении объединительного Собора было ожидаемым.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что из более чем 10 иерархов УПЦ Московского патриархата, которые подписали обращение к Вселенскому патриарху о предоставлении автокефалии украинской церкви, на Объединительный собор украинских православных церквей прибыли только двое.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил на пресс-конференции в Киеве.

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По словам Порошенко, противодействие Русской православной церкви в проведении Объединительного собора было ожидаемым.

«Мы недооценили ее влияние на дочернюю структуру в Украине. Здесь наше государство обвиняют безосновательно в давлении на того или иного священника, но из более чем десяти иерархов УПЦ МП, подписавших обращение к Вселенскому патриарху или твердо пообещавших прийти на Собор, в Святую Софию пришли только двое. Это результат давления, но не нашего государства», - заявил президент.

Как сообщал УНИАН 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви в Украине, который получит томос об автокефалии от Вселенского Патриарха Варфоломея.

Вселенский патриарх Варфломий подтвердил, что 6 января 2019 года вручит предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Киевскому и всея Украины, блаженнейшему Епифанию томос об автокефалии.

Справка УНИАН. 11 октября по результатам заседания Синода Константинопольского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября Президент Украины Петр Порошенко и вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

29 ноября Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлено томос об автокефалии.