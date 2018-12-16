Предстоятель единой УПЦ Епифаний рассказал о статусе Филарета и главном соборе новой церкви

Предстоятель поместной православной церкви Украины сообщил, что уже после получения томоса будут формироваться все органы, которые будут управлять и принимать участие в развитии этой церкви.

Предстоятель поместной православной церкви Украины митрополит Епифаний заявляет, что кафедральным собором единой Украинской православной церкви будет Михайловский Златоверхий собор.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

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"До получения томоса мы не будем принимать никаких весомых решений. То есть, томос - это тот документ, который уже оформит нас юридически как автокефальную Украинскую православную церковь, независимую церковь. И после этого документа мы будем уже формировать все соответствующие органы, которые будут управлять, участвовать в развитии этой церкви", - отметил Епифаний.

На вопрос о том, означает ли то, что сегодня первая литургия Епифания проходила в Михайловском Златоверхом соборе Киева, что он будет главным собором единой Украинской православной церкви, митрополит сказал: "В целом, мы стремимся, чтобы кафедральным собором единой Украинской православной церкви был древний храм киевских митрополитов - это София Киевская. Но мы понимаем, насколько этот памятник дорог для нашего украинского народа. И церковь самостоятельно не сможет достойно содержать этот величественный памятник", - сказал он.

Епифаний отметил, что на территории Святой Софии ежедневно совершаются богослужения в храме Теплой Софии.

"В самом храме Святой Софии будут совершаться богослужения в дни больших христианских праздников и в дни великих исторических праздников для украинского народа", - рассказал митрополит.

В то же время, констатировал он, "действующим кафедральным собором будет именно Михайловский Златоверхий собор".

"Ибо во Владимирском кафедральном соборе будет и в дальнейшем совершать свое служение святейший патриарх Филарет, который отныне является почетно действующим нашим духовным наставником. И мы верим, что в дальнейшем святейший патриарх будет трудиться на благо развития нашей единой поместной Украинской православной церкви", - сказал Епифаний.

Как сообщал УНИАН 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной православной церкви в Украине, который получит томос об автокефалии от вселенского патриарха Варфоломея.

По информации представителя УПЦ Киевского патриархата, глава новой Украинской церкви получит томос 6 января.