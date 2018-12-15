Предстоятель новой украинской Церкви будет иметь титул Митрополита Киевского - СМИ

Согласно проекту церковного устава, Синод украинской поместной церкви будет состоять из 12 архиереев.

Автокефальную украинскую православную Церковь будет возглавлять предстоятель с титулом Митрополит Киевский.

Читайте такжеВ УПЦ МП угрожают жесткими репрессиями своим архиереям за участие в Объединительном соборе

Об этом сообщает «Украинская правда», ссылаясь на проект устава новой церкви.

Отмечается, что полученный журналистами документ является первоначальным вариантом устава, который утвердил 29 ноября Синод Вселенского патриархата. В нем не учтены правки, которые за последние дни были внесены в него совместной рабочей группой УПЦ КП, УАПЦ, представителями МП и экзархами Константинополя.

Уже по этому проекту, однако, известно, что сейчас титул патриарха глава новой украинской Церкви не получит, хотя сама церковь станет автокефальной, то есть независимой и равноправной с другими поместными церквями.

Синод украинской поместной Церкви, согласно проекту, должен состоять из 12 архиереев. Каждые полгода половина Синода будет проходить ротацию, а срок полномочий члена Синода будет составлять один год. Предстоятеля Церкви будут постоянно выбирать на поместном Соборе.

Миро для новой Церкви на данном этапе будет варится Константинопольской церковью, но все другие атрибуты церковной независимости Украинская Церковь получает сразу.

Напомним, в Софийском Соборе в Киеве сегодня состоится объединительный собор, который должен провозгласить создание автокефальной православной Церкви в Украине, утвердить ее устав и избрать предстоятеля.

Как сообщал УНИАН, 11 октября по результатам заседания Синода Константинопольского патриархата было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября Президент Украины Петр Порошенко и вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

29 ноября Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлено томос об автокефалии.