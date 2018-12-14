Журналист: независимая украинская церковь – это костыль в гроб "русского мира"

Журналист считает, что Украина усилится благодаря созданию независимой церкви.

Независимая украинская церковь для президента России Владимира Путина - это костыль в гроб "русского мира".

Об этом в эфире "Прямого" в ток-шоу "Эхо Украины" сообщил заместитель гендиректора телеканала ATR, журналист, блогер Айдер Муждабаев.

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"Мы за то, чтобы Украина усиливалась любым путем. И это тоже путь усиления Украины и независимости. Это очень болезненно для России. И дай Бог, чтобы удалось избежать провокаций, которые они не просто планируют, а анонсируют уже в открытую, намекая на какие-то захваты Лавр", - сказал он.

Муждабаев отметил, что это такой анонс со стороны преступника.

"Поэтому надо быть очень бдительным и надо замечать людей, которые где-то в эфирах говорят о том, что какие-то Лавры будут штурмовать и так далее. Эти люди четко, я абсолютно убежден, работают на врага. Потому что для них этот момент очень важен и совсем не смешной. Потому что эта потеря святости, которая для Путина очень важна, вот эти сакральности, им самим же и придуманы, но в них он уже верит ... что независимая церковь - это такой костыль в гроб "русского мира", что мы даже себе здесь представить не можем, в наших этих мыслях о том, у кого чуть выше или чуть ниже рейтинг", - добавил Муждабаев.

Он убежден, что это глобальный разлом.

"И дай Бог, чтобы все получилось. Хотя я атеист, но крымские татары за это потому, что Украина усиливается. Вот и все. А нам нужна сильная Украина, которая вернет Крым", - сообщил он.