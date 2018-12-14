В Украине открыли первое дело за незаконное пересечение границы

11 декабря пограничники Белгород-Днестровского отряда Южного регионального управления задержали нарушителя государственной границы - 32-летнего гражданина Молдовы.

В Украине начато первое уголовное производство за незаконное пересечение границы.

Об этом сообщил председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал на своей странице в Facebook.

Так, согласно информации, 11 декабря пограничники Белгород-Днестровского отряда Южного регионального управления задержали нарушителя государственной границы - 32-летнего гражданина Молдовы. Мужчина пытался попасть в Украину, минуя пункты пропуска, поскольку ранее украинские пограничники запретили ему въезд в Украину сроком на 10 лет.

«Сейчас по сообщению сотрудников Госпогранслужбы следственным отделом Управления СБУ в Одесской области начато досудебное расследование в уголовном производстве по признакам совершения преступления, предусмотренного ст. 332-2 УК Украины «Незаконное пересечение государственной границы Украины», - сообщает Цигикал.

Он отмечает, что нарушитель передан сотрудникам СБУ для проведения дальнейших следственных действий, и «его может ожидать наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Это первое, но не последнее уголовное производство за незаконное пересечение границы».

Председатель ГПСУ уверен, что после наработки следственной и судебной практики количество таких уголовных производств значительно увеличится.

«Криминализация этого деяния в условиях российской агрессии против Украины дала эффективный юридический механизм противостояния этому опасному общественному явлению», - добавляет он.

Читайте такжеГПСУ предлагает ограничить въезд в Украину некоторым категориям россиян

Как сообщал УНИАН, 10 ноября в Украине вступил в силу закон, которым вводится уголовная ответственность за незаконное пересечение границы.

Верховная Рада приняла этот закон 18 октября, президент подписал его 7 ноября.

9 ноября закон был опубликован в газете «Голос Украины». Закон вступил в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Законом дополнен Уголовный кодекс Украины статьей 332-2 «Незаконное пересечение государственной границы Украины».

Установлено, что пересечение государственной границы Украины с целью причинения вреда интересам государства или лицом, которому запрещен въезд на территорию Украины, или представителями подразделений вооруженных сил или других силовых ведомств государства-агрессора любым способом вне пунктов пропуска через государственную границу Украины или в пунктах пропуска через государственную границу Украины без соответствующих документов или с документами, содержащими недостоверные сведения, наказывается лишением свободы на срок до 3 лет.

Те же действия, совершенные повторно или группой лиц, наказываются лишением свободы на срок от 3 до 5 лет. Совершение этих действий в сочетании с насилием или с применением оружия будет наказываться лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.