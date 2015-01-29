С марта милиция начнет разыскивать уклонистов от армии – Генштаб

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил заместитель начальника мобилизационного отдела мобилизационного управления Главного управления оборонного и мобилизационного планирования Генерального штаба Вооруженных сил Украины полковник Александр Правдивец.

"Завершился первый этап - оповещение о прибытии в военкоматы. На сегодня у нас нет обобщенных данных (относительно тех, кто не явился в военкоматы - УНИАН), но районные военкоматы создают реестры уклонистов. И до 3 марта реестры будут переданы в районные и городские отделы милиции. А те обязаны осуществлять розыск, задержание, доставку в военкоматы граждан, которые уклоняются от выполнения воинского долга", - сказал Правдивец.

Читайте такжеПорошенко: 45 тысяч мобилизованных уже отправились на учения

Как сообщал УНИАН, первая волна нынешней мобилизации в ряды ВСУ началась 20 января и продлится 90 дней.

Сегодня президент Петр Порошенко сообщил, что с 20 января гражданам вручено 73 тыс. повесток, за неделю записались добровольцами на службу более 2,5 тыс. патриотов.

В целом в 2015 году мобилизация будет проходить в три этапа и продлится с января по август. Второй этап начнется ориентировочно с апреля и продлится 60 дней, а третий этап - с июня и также продлится 60 дней.

В течение этого года в ВСУ планируется мобилизовать 200 тысяч украинцев.

27 января в Генштабе сообщили, что в Украине наблюдаются неединичные случаи уклонения граждан от мобилизации.

В связи с участившимися случаями уклонения от воинской обязанности военнообязанными в течение 2014 года в отношении лиц, которые нарушили законодательство, военными комиссариатами предоставлено в прокуратуру 3 тысячи документов и около 50 тысяч документов - в МВД.