Между Украиной и Россией назревает очередной скандал?

Киев собирается потребовать от Москвы многомиллиардных компенсаций за загрязнение нефтепродуктами Керченского пролива. Речь идет о крушении российского танкера в ноябре прошлого года, когда в море вылилось около двух тысяч тонн мазута, передает Эхо Москвы.

В Киеве уже все точно подсчитали. Ущерб экологии в результате кораблекрушения составил без малого полтора миллиарда долларов. Уже в самое ближайшее время этот счет будет представлен российским судовладельцам. Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Украины, "поручила профильному министерству подготовить соответствующее обращение к Российской Федерации". Напомним, шторм в ноябре прошлого года стал причиной беспрецедентных происшествий в Азовском и Черном морях: за один только день затонули четыре судна, шесть сели на мель, два танкера получили повреждения. Один из них российский "Волгонефть-139" развалился буквально пополам, и из него в море вылилось около 2 тысяч тонн мазута. Это обернулось экологической катастрофой для акватории и побережья Керченского пролива.

Реакции российской стороны на предъявление финансовых претензий пока не последовало.