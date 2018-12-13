Россия боится единства и солидарности международного сообщества с Украиной - Порошенко

Порошенко и Домбровскис обсудили проведение реформ в Украине и поддержку Евросоюзом евроатлантического направления развития нашей страны.

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что Москва боится единства и солидарности международного сообщества с Украиной в противодействии российской агрессии и борьбе по защите территориальной целостности нашего государства.

Как передает пресс-служба главы украинского государства, об этом Порошенко заявил во время встречи с вице-президентом Европейской Комиссии по вопросам евро- и социального диалога, финансовой стабильности, финансовых услуг и Союза рынков капитала Валдисом Домбровскисом.

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Порошенко и Домбровскис обсудили проведение реформ в Украине и поддержку Евросоюзом евроатлантического направления развития нашей страны.

Кроме того, глава Украинского государства отметил, что Россия боится единства и солидарности мира с Украиной в противодействии российской агрессии и борьбе по защите нашей независимости, территориальной целостности.

«Для Путина является невыносимым европейский успех Украины. Это дополнительная мотивация для нас быть более решительными в реформах, возвращении Украины в семью европейских народов. Мы очень ценим позицию Европейской комиссии, вице-президента о том, что двери для Украины должны оставаться открытыми», - подчеркнул Порошенко.

Президент поблагодарил за решение о предоставлении очередного транша макрофинансовой помощи Украине.

«Это символизирует поддержку Украины в тяжелые времена и будет способствовать финансовой стабильности. Это, а также предстоящее решение МВФ, обеспечит дополнительную уверенность инвесторам, которые планируют прийти в Украину», - сказал он.

«Это является признанием прогресса Украины на пути европейских трансформаций. Хочу подтвердить, что мы тяжело работаем, чтобы это произошло. Мы выполнили все 6 условий по реформам для выделения первого транша. После оценочной миссии, ЕС принял это решение. Сегодня мы обсудили следующие шаги, необходимые для второго транша», - также подчеркнул Порошенко.

Глава государства сообщил, что во время переговоров обсуждался вопрос имплементации Соглашения об ассоциации, что является мощным стимулом реформ.

«Украина решительно настроена продвигаться дальше в контексте повестки дня реформ. Как глава государства, я полностью предан этой программе реформ. Я горжусь быть лидером реформ, и мы делаем все возможное, чтобы внедрить их как можно лучше», - сказал президент.

Порошенко также отметил, что пришло время установить новые прагматические цели в отношениях между ЕС и Украиной.

«За последний месяц Украина выдвинула конкретные предложения по углублению секторального сотрудничества в сферах цифрового рынка, энергетического рынка, юстиции, свободы и безопасности. Мы верим, что это возможно и рассчитываем на поддержку наших партнеров, потому что успех Украины - это успех всего ЕС, всей европейской семьи», - добавил президент.