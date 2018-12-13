Порошенко рассчитывает на помощь НАТО в усилении киберзащиты избирательной инфраструктуры Украины

По его словам, Украина приветствует запланированное более активное сотрудничество с НАТО в рамках совместных военных учений и учебных программ для украинской армии.

Президент Украины Петр Порошенко ожидает внедрения проекта НАТО, направленного на усиление киберзащиты избирательной инфраструктуры Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом Порошенко сказал во время совместной с генеральным секретарем Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенсом Столтенбергом пресс-конференции в Брюсселе.

«Рад, что мы имеем значительный прогресс в нашем практическом сотрудничестве с НАТО, которое углубляется в различных сферах. Мы высоко ценим обязательства стран-союзников по усилению сотрудничества с Украиной», - сказал президент.

По его словам, украинская сторона приветствует запланированною более активное сотрудничество с НАТО в рамках совместных военных учений и учебных программ для украинской армии, а также ожидает усиления дальнейшего сотрудничества с НАТО в рамках проектов, осуществляемых в рамках целевых фондов Альянса для Украины.

Как сказал Порошенко, Украина благодарна за помощь НАТО в создании безопасных средств спутниковой связи. «При поддержке НАТО мы достигли значительного прогресса в развитии украинского потенциала кибербезопасности, также в приоритете нашего сотрудничества. Ожидаем открытия нового проекта, направленного на усиление киберзащиты избирательной инфраструктуры Украины. Речь идет об информационной системе», - сообщил он.

Президент поблагодарил союзников за поддержку в реализации программы реформ, которая помогает Украине укреплять собственные оборонительные возможности. «Достижение стандартов НАТО и полная совместимость с Альянсом являются основными задачами реформирования области безопасности и обороны Украины», - отметил он.

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Порошенко напомнил, что Украина намерена закрепить в Конституции стратегический курс на полноценное членство в НАТО и Евросоюзе.

Как сказал глава государства, Украина ценит позицию партнеров по Альянсу об открытых дверях. «Это должно гарантировать необратимость нашего евроатлантического курса и даст союзникам больше доверия к Украине», - заявил Порошенко.

По его словам, несмотря на продолжающуюся российскую агрессию в этом году Украине удалось увеличить свое участие в операции по «решительной поддержке» (Resolute Support Mission). «Участие Украины в миссиях и операциях под руководством НАТО демонстрирует нашу решимость и способность содействовать евроатлантической безопасности», - сказал он.

«Сегодня именно в Украине решается будущее трансатлантической безопасности и стабильности. Поддержка Украины, в том числе в борьбе с агрессией России, является лучшей инвестицией в безопасность свободного мира», - подчеркнул Порошенко.