Продуктивный день для Кабинета министров: сегодня 36 вопросов в повестке дня.

Главное - пенсионная реформа. Члены правительства рассмотрят несколько концепций. А еще реформирование угольной области, законопроекты о лицензировании продажи природного газа собственной добычи и изменения Земельного кодекса.

Также Кабмин рассмотрит газовые договоренности с Россией.

Правительство обеспокоено и ситуацией с загрязнением акватории и побережья Керченского пролива нефтью. Четыре месяца назад, там за один день утонули 4 российских судна, шесть сели на мель. С двух танкеров в море вылилось больше двух тысяч тон мазута. Украинская сторона будет требовать от России компенсации ущерба почти на полтора миллиарда долларов.

ICTV