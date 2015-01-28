Решение РФ о продлении срока пребывания украинцев не повлияет на ситуацию в Украине - МИД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Климкин сказал в интервью журналистам, отвечая на вопрос о реакции МИД Украины на указанное решение Федеральной миграционной службы России.

“Это не дело любого государства, включая Россию, влиять на решения, которые принимает украинская власть. Мы будем последовательно идти путем построения возможностей, чтобы отразить российскую агрессию, и никакие изменения в законодательстве, которые, кстати, для меня не просто граничат, а идут дальше в смысле вмешательства во внутренние дела Украины, не помешают непременномe выполнению решений, которые принимает украинская власть и которые она однозначно реализует”, - сказал Климкин.

“Мы ни в коем случае не дадим повлиять любым решениям, которые принимаются извне, на то, что делается в Украине”, - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 26 января президент РФ Владимир Путин предложил увеличить для граждан Украины призывного возраста срок пребывания в России, чтобы они могли уклоняться от мобилизации.

Читайте такжеПутин предложит украинским мужчинам "пересидеть" мобилизации в РФ

Сегодня, 28 января, Федеральная миграционная служба РФ заявила о готовности «беспрепятственно продлевать» гражданам Украины срок пребывания на территории России «на период внутриукраинского кризиса». «Для продления срока временного пребывания гражданину Украины необходимо обратиться в территориальное подразделение ФМС России по месту его нахождения с паспортом и миграционной картой. Подразделениям ФМС России дано указание беспрепятственно продлевать гражданам Украины сроки пребывания на период внутриукраинского кризиса. Продление осуществляется путем проставления соответствующих отметок в миграционной карте», - говорится в сообщении. При этом отмечается, что согласно положениям статьи 5 федерального закона от 25 июля 2002 года «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», срок временного пребывания в Российской Федерации гражданина Украины не может превышать 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 суток.

Мобилизация в Украине в 2015 году будет проходить в три этапа и продлится с января до августа. Первый этап начался 20 января и продлится 90 дней, второй начнется ориентировочно в апреле и продлится 60 дней, а третий этап - в июне и также продлится 60 дней.

В течение этого года в ряды ВСУ планируется мобилизовать 200 тысяч украинцев. Также в 2015 году планируется провести призыв 40 тысяч граждан на срочную военную службу.

26 января пресс-секретарь Минобороны Украины Виктория Кушнир заявила, что пророссийские силы готовят провокации с целью срыва мобилизации в Украине.