"Приступлю к обязанностям и буду работать": Насиров рассказал о планах продолжить работу на посту главы ГФС

Он отметил, что решение суда о восстановлении его в должности является обязательным для исполнения.

Восстановленный судом в должности председатель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров ждет решения Кабинета министров, чтобы приступить к исполнению своих обязанностей на этой должности.

Об этом он заявил в эфире «112 Украина»

«Процедура следующая - в соответствии с решением (суда) я уже восстановлен в должности. Сейчас нужна формальная процедура, а именно решение Кабмина для того, чтобы я вступил в полномочия в должности председателя Государственной фискальной службы», - сказал он.

«Я ожидаю, что Кабмин это сделает сегодня, и чтобы фактически сегодня или завтра продолжить работу на посту (главы ГФС - УНИАН)», - добавил Насиров.

Он отметил, что решение суда о восстановлении его в должности является обязательным для исполнения.

Насиров заверил, что правительств уже имеет соответствующее судебное решение и исполнительное производство на его выполнение.

«Правительство может теоретически решить обжаловать, но, во-первых, они должны выполнить решение суда - это прописано в решении, и восстановить меня в должности», - добавил он.

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По словам Насирова, он потратит назначенную судом компенсацию в 184 тыс. грн на поддержку пленных в РФ украинских моряков.

«Я думаю, что мы эти деньги потратим на какие-то более важные потребности. Например, на украинских моряков, которые находятся в плену. Я бы с удовольствием оплатил работу защитников, чтобы поддержать ребят, попавших в плен», - сказал он.

На вопрос, приступит он к исполнению обязанностей после восстановления в должности главы ГФС, или сразу уволится, Насиров ответил: "Приступлю к обязанностям и буду работать".

Как сообщал УНИАН, 10 ноября 2017 года прокуроры САП направили в суд обвинительный акт против Насирова и его подчиненного - руководителя Департамента погашения долга ГФС Владимира Новикова.

Насирову инкриминируются злоупотребление властью или служебным положением и служебный подлог – ст. 364 и 366 Уголовного кодекса Украины, его подчиненному - совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 (виды соучастников), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК.

По версии следствия, Насиров в 2015-2016 годах, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, инициировал необоснованные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям, что нанесло государству ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

Кабинет министров 3 марта 2017 года отстранил Насирова от исполнения обязанностей председателя ГФС на время проведения расследования, а 31 января 2018 года освободил от этой должности.

11 декабря Окружной административный суд Киева признал противоправным решение, которым Насирова был уволен с должности главы ДФС.