Вступил в силу закон о прекращении действия договора о дружбе Украины с РФ

Действие договора прекратится 1 апреля 2019 года.

12 декабря вступил в силу закон о прекращении действия с апреля 2019 года Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

11 декабря закон был опубликован в парламентской газете "Голос України".

Договор между Украиной и РФ был подписан 31 мая 1997 года в Киеве сроком на 10 лет. Верховная Рада ратифицировала документ 14 января 1998 года, Госдума РФ – 25 декабря 1998 года. Договор вступил в силу 1 апреля 1999 года (с момента обмена ратификационными грамотами).

Согласно договору, его действие автоматически продлевалось на следующие десятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит о своем желании прекратить его действие не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного десятилетнего периода.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря президент Украины Петр Порошенко подписал закон, прекращающий действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.