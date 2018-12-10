У Путина отреагировали на прекращение Украиной действия Договора о дружбе с РФ

Кремль прокомментировал решение Киева не продлевать Договор о дружбе с Россией.

Решение Киева не продлевать Договор о дружбе с Россией, по мнению Кремля, является "неуважением к народу Украины".

Такое заявление сделал журналистам в понедельник, 10 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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"Очевидно одно — вряд ли этот шаг можно расценивать как шаг, который в интересах украинцев — тех самых украинцев, с которыми нас связывают узы родственных и братских отношений, несмотря ни на что", — уверен Песков.

У Путина добавили, что подобное «опрометчивое решение» вызывает в Москве только сожаление. «С нашей точки зрения, это является проявлением неуважения к своему собственному народу, к его интересам», — сказал Песков.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря президент Украины Петр Порошенко подписал закон, прекращающий действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.