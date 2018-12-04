В переданных в СБУ материалах дела об убийстве Гандзюк нет значительной части доказательств

Материалы дела об убийстве Екатерины Гандзюк Главное следственное управление СБУ получило от Генпрокуратуры.

В материалах дела убийства Екатерины Гандзюк, которые получило следствие СБУ, нет значительной части доказательств и данных.

Об этом говорится в ответе на адвокатский запрос Евгении Закревской, который предоставили в Службе Безопасности. Часть ответа, которая не нарушает тайны следствия, адвокат предоставила изданию Insider.

В частности, у следствия СБУ полностью отсутствуют материалы проведенных по делу негласных следственно-розыскных действий (к таким действиям относятся прослушка, слежка и подобные мероприятия - ред.).

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Также отсутствует часть видеоматериалов, включая записи с камер наблюдения, выводы экспертов и результаты выполнения постановлений суда о доступе к трафикам соединений абонентов (информация о телефонных звонках и передаче сотовых данных, включая время, адресатов и месторасположения во время соединения - ред.).

Отмечается, что материалы Главное следственное управление СБУ получило от Генпрокуратуры.

Источники издания подтверждают, что перечисленных материалов у следствия нет до сих пор, по состоянию на 4 декабря 2018.

Как сообщал УНИАН, генпрокурор Юрий Луценко ранее заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления.

Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, но большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет объявлено и подготовлено подозрение.

Напомним, 31 июля в Херсоне неизвестный плеснул серной кислотой в лицо управляющей делами Херсонского горсовета Гандзюк. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Гандзюк находилась на лечении в Киевском городском ожоговом центре.

Полиция квалифицировала нападение на чиновника как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью.

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По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых - Николая Новикова - в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Под стражей содержатся Сергея Торбин и Никита Грабчук, остальным - Вячеславу Вишневскому, Владимиру Васяновичу и Виктору Горбунову - суд избрал меры пресечения в виде круглосуточных домашних арестов.

4 ноября Гандзюк умерла. 5 ноября в пресс-службе МВД сообщили, что полиция передала дело в отношении исполнителей нападения на Гандзюк в СБУ, которая занимается расследованием по установлению заказчиков преступления.

5 ноября в СМИ появилась информация о том, что деньги за нападение на Гандзюк подозреваемому в заказе преступления Торбину якобы передавал Игорь Павловский - помощник народного депутата от "БПП" Паламарчука.

Сам Паламарчук назвал «бредом» обвинения в его возможной причастности к покушению на активистку. Он также заявил, что уволил Павловского.

12 ноября суд до 3 декабря арестовал Павловского. По данным СБУ, он подозревается в соучастии в убийстве Гандзюк.