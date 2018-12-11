Львовский облсовет призвал Порошенко и МИД закрыть генконсульство РФ для "улучшения политической ситуации"

По мнению депутатов, закрытие учреждения приведет к улучшению политической ситуации в регионе.

Депутаты Львовского областного совета приняли обращение к президенту Петру Порошенко и Министерству иностранных дел Украины относительно закрытия Генерального консульства Российской Федерации во Львове.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение сегодня, 11 декабря, депутаты приняли на сессионном заседании.

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По мнению депутатов, закрытие учреждения приведет к улучшению политической ситуации в регионе.

«Требуем немедленного закрытия Генерального консульства Российской Федерации во Львове. Уверены, что такие действия приведут к улучшению политической ситуации в регионе, значительно уменьшат социальную напряженность и провокации, совершаемые агентами разведки и ФСБ России против людей, памятников украинской государственности, а также памятников выдающимся борцам за независимость Украины», - говорится в обращении.

Справка УНИАН. 26 ноября львовяне зарегистрировали на сайте Львовского городского совета электронную петицию с требованием закрытия Генерального консульства Российской Федерации на ул. Левицкого, 95.

29 ноября на сессии Львовского горсовета депутаты не поддержали обращение к министру иностранных дел Украины Павлу Климкину с просьбой закрыть Генконсульство РФ во Львове.