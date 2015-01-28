Кобзона лишили звания почетного гражданина Краматорска
13:14, 28 января 2015Политика
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Российского певца Иосифа Кобзона лишили звания почетного гражданина Краматорска.
Кобзон больше не является почетным гражданином Краматорска / УНИАН
Как сообщает сайт «Новости Краматорска», cоответствующее решение было принято сегодня на очередной сессии Краматорского городского совета под давлением общественности, пришедшей в зал заседаний.
Кроме того, депутаты горсовета проголосовали за признание Российской Федерации страной-агрессором, а «ДНР» и «ЛНР» - террористическими организациями.
Читайте такжеКобзон на заседании Госдумы предложил депутатам купить сувенирные футболки "Новороссия" (видео)Как сообщал УНИАН, ранее Кобзон пытался обжаловать в суде решение Латвии о внесении его в список "персон нон грата", однако ему это не удалось.
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