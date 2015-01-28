Кобзона лишили звания почетного гражданина Краматорска

Как сообщает сайт «Новости Краматорска», cоответствующее решение было принято сегодня на очередной сессии Краматорского городского совета под давлением общественности, пришедшей в зал заседаний.

Кроме того, депутаты горсовета проголосовали за признание Российской Федерации страной-агрессором, а «ДНР» и «ЛНР» - террористическими организациями.

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