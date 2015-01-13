Кобзону не удалось оспорить в суде решение Латвии о внесении его в список "персон нон грата"

Конституционный суд во вторник отказался возбудить дело, решив, что податель жалобы не доказал, что задеты его основные права, сообщает Delfi.

15 декабря 2014 года Кобзон обратился в Конституционный суд Латвии в связи с внесением его имени в черный список нежелательных лиц.

Кобзон обжаловал соответствие нормы Иммиграционного закона определенным Конституцией правам, согласно которым "каждый может защищать свои права и законные интересы в справедливом суде. Каждый считается невиновным, пока его вина не признана согласно закону. В случае необоснованного ущемления прав каждый имеет право на соответствующее возмещение. Каждый имеет право на помощь адвоката".

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Как сообщалось, Латвия запретила въезд Кобзону в конце июля 2014 года из-за ситуации в Украине. Решение о запрете на въезд принял глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс. Кроме Кобзона, въезд запретили артистам Олегу Газманову и Валерии. Позже МИД добавил в "черный список" священника и актера Ивана Охлобыстина.