Кобзону не удалось оспорить в суде решение Латвии о внесении его в список "персон нон грата"

23:20, 13 января 2015
Мир
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Конституционный суд Латвии решил не возбуждать дело о внесении российского певца Иосифа Кобзона в список "персон нон грата".

УНИАН

Конституционный суд во вторник отказался возбудить дело, решив, что податель жалобы не доказал, что задеты его основные права, сообщает Delfi.

15 декабря 2014 года Кобзон обратился в Конституционный суд Латвии в связи с внесением его имени в черный список нежелательных лиц.

Кобзон обжаловал соответствие нормы Иммиграционного закона определенным Конституцией правам, согласно которым "каждый может защищать свои права и законные интересы в справедливом суде. Каждый считается невиновным, пока его вина не признана согласно закону. В случае необоснованного ущемления прав каждый имеет право на соответствующее возмещение. Каждый имеет право на помощь адвоката".

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Как сообщалось, Латвия запретила въезд Кобзону в конце июля 2014 года из-за ситуации в Украине. Решение о запрете на въезд принял глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс. Кроме Кобзона, въезд запретили артистам Олегу Газманову и Валерии. Позже МИД добавил в "черный список" священника и актера Ивана Охлобыстина.

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