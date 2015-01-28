СМИ: Греция собирается заблокировать усиление санкций против России
Новое греческое правительство рассматривает возможность наложения вето на дальнейшие санкции против России из-за войны в Украине.
Об этом сообщает греческое издание Kathimerini со ссылкой на собственные источники, пишет Европейская правда.
О таких намерениях стало известно после того, как премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что не давал согласия на жесткое заявление лидеров ЕС относительно необходимости рассмотреть новые санкции против РФ.
На встрече глав МИД в четверг Греция будет представлена новоназначенным министром иностранных дел Никосом Котзиасом, который выступает за более тесные отношения с Москвой.
На введение новых санкций потребуется согласие всех 28 стран-членов ЕС, и Греция может наложить вето на их усиление.
Читайте такжеГреции не сократят долг из-за победы на выборах радикальных левых - ЛагардАфины требовали отложить для дальнейшего обсуждения заявление лидеров ЕС, поскольку у правительства были к нему замечания. По этому поводу между Алексисом Ципрасом и Федерикой Могерини состоялся телефонный разговор.
Ранее лидеры стран ЕС в своем заявлении призвали министров иностранных дел рассмотреть новые санкции против России во время их встречи 29 января.
В четверг министры соберутся на чрезвычайное заседание Совета иностранных дел ЕС по ситуации в Украине, на нем может быть принято решение о новых санкциях против РФ.