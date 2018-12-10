Большинство жителей свободного Донбасса ценят свободу больше материального достатка - опрос

Свобода, справедливость и безопасность продолжают оставаться среди ценностных приоритетов украинцев.

Почти половина украинцев (45%) готовы терпеть материальные трудности, но не уступать свои права. Наибольшую преданность идеалам свободы демонстрирует население Донбасса.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования «Что украинцы знают и думают о правах человека: оценка изменений (2016-2018)», которые в Международный день прав человека представили на пресс-конференции в УНИАН.

Отмечается, что свобода (86% респондентов отметили ее как основную ценность), справедливость (70%) и безопасность (67%) продолжают оставаться среди ценностных приоритетов украинцев.

«Высокие показатели свободы и справедливости в Украине объясняют неприятие украинцами недемократических форм управления и различных форм давления со стороны государства», - отметил советник демократического управления Программы развития ООН Маркус Бранд.

Как показали результаты опроса, когда респондентам предложили определиться с тем, что важнее - достаток или свобода, то практически половина из них (45%) выразили готовность терпеть материальные трудности, но не поступаться своими правами, тогда как почти четверть готова уступить часть своих прав и свобод ради благосостояния, а около трети не смогли определиться по этому поводу.

Восприятие предложенной дихотомии не является одинаковым для всей страны: наиболее предано идеалам свободы население Донбасса, где 74% опрошенных ради личной свободы и гарантий соблюдения всех гражданских прав готовы терпеть определенные материальные трудности (в других регионах таких от 36% до 48%).

Общенациональный опрос был проведен фондом «Демократические инициативы им. Илька Кучерива» в сотрудничестве с общественной организацией «Центр информации о правах человека» при поддержке Программы развития ООН в Украине с 11 по 24 июля 2018 года. Было опрошено 1998 респондентов во всех областях Украины и в Киеве, кроме оккупированных территорий. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,2%.

Первое базовое исследование о правах человека в Украине было проведено в 2016 году. Для понимания динамики, изменений и общей ситуации в 2018 году была проведена вторая волна исследования.

Напомним, по результатам недавнего соцопроса Левада-Центра в России и Киевского международного института социологии в Украине, украинцы стали лучше относиться к России, а россияне к Украине - хуже.