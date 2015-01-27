МВД отреагировало на заявление инспектора ГАИ о тотальной коррупции в ведомстве

Об этом сообщает сайт министерства.

В состав комиссии включать представителей Департамента внутренней безопасности, Инспекции по личному составу и Департамента ГАИ. Для проведения проверки комиссия выедет в Житомире.

Ранее в сети Интернет появилось видео, на котором человек в форме инспектора ГАИ рассказывает о коррупционных схемах в Управлении ГАИ УМВД Украины в Житомирской области, а также о своем участии в совершении ряда коррупционных преступлений.

Читайте такжеСотрудник ГАИ: чтобы "пережить" реформу, нужно две тысячи долларовВ частности, мужчина рассказал, что был трудоустроен на службу после того, как дал неустановленному лицу взятку в сумме 1,5 тысячи долларов США. После этого в течение 2010-2014 годов руководители ГАИ систематически требовали у него деньги, в результате чего он был вынужден заниматься поборами с участников дорожного движения. Часть вырученных средств он якобы отдавал руководству, а часть оставлял себе и тратил на личные нужды.

"Установлено, что человек на видео является бывшим инспектором ДПС отдела ГАИ по обслуживанию г. Житомира старшим сержантом милиции Борисом Бояркиным. Этот гражданин был уволен из органов внутренних дел в конце декабря 2014 года за систематические прогулы", - сообщает МВД.

В то же время на видео мужчина был в форме инспектора ГАИ и продемонстрировал удостоверение инспектора, действительное до 2018 года.