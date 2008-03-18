Черновецкий не будет опротестовывать в суде решение Верховной Рады

Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ и его команда не будут опротестовывать в суде решение Верховной Рады о проведении внеочередных выборов в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

«Что касается внеочередных выборов, то мы могли бы с моей командой подавать разные иски в разные суды. Но я этого делать принципиально не буду. Мы идем на выборы», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он подчеркнул, что продолжает выполнять обязанности мэра Киева, но при этом сказал, что начинает готовиться к выборам. Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ пообещал, что не будет при этом предпринимать каких-либо действий, компрометирующих «любых лидеров, которые существуют в Украине и пытаются управлять Киевом как своей хатой». Он сказал, что его выступления будут касаться только хозяйственной части столицы.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ также заявил, что не считает, что у него есть конкуренты. «Я не думаю, что у меня будут серьезные конкуренты на этих выборах, потому что в Киеве все же присутствует политика», - сказал мэр столицы.