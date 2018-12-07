цей матеріал доступний українською

Нардеп Барна устроил драку со "свободовцем" в эфире телеканала Рада (видео)

03:05, 07 декабря 2018
Политика
198 0
Олег Барна / фото УНИАН

Конфликт произошел в ходе итогового прямого эфира программы PROПАРЛАМЕНТ. Нардепы не сошлись во мнениях касательно введения военного положения. Об этом пишет "Новое время".

Левченко назвал Барную "прислужником олигархата", после чего представитель фракции БПП перешел на "ты" и предложил Левченко пойти в АТО.

Читайте такжеБогословская в прямом эфире набросилась с кулаками на Червоненко (видео)

В свою очередь Левченко заявил, что Барна "показал свой уровень", "человек, который пьяным врезается в трамвай в Киеве".

После этого Барна подошел к Левченко, ударил его по лицу и бросил на пол.

На телеканале сообщили, что в результате потасовки было повреждено телевизионное оборудование.

По словам директора парламентского телеканала Владимира Леха, это была "первая студийная драка" в эфире Рады за 20 лет его существования.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Рада#Барна#драка депутатов#нардеп Левченко