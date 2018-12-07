Нардеп Барна устроил драку со "свободовцем" в эфире телеканала Рада (видео)

Нардепы не сошлись во мнениях касательно введения военного положения.

Народный депутат от БПП Олег Барна и представитель партии Свобода Юрий Левченко подрались в эфире телеканала Рада.

Конфликт произошел в ходе итогового прямого эфира программы PROПАРЛАМЕНТ. Нардепы не сошлись во мнениях касательно введения военного положения. Об этом пишет "Новое время".

Левченко назвал Барную "прислужником олигархата", после чего представитель фракции БПП перешел на "ты" и предложил Левченко пойти в АТО.

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В свою очередь Левченко заявил, что Барна "показал свой уровень", "человек, который пьяным врезается в трамвай в Киеве".

После этого Барна подошел к Левченко, ударил его по лицу и бросил на пол.

На телеканале сообщили, что в результате потасовки было повреждено телевизионное оборудование.

По словам директора парламентского телеканала Владимира Леха, это была "первая студийная драка" в эфире Рады за 20 лет его существования.