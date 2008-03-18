Черновецкий заявляет, что выиграет выборы

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что собирается принять участие во внеочередных выборах мэра столицы и выиграть их.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, он сказал: «Несмотря на то, что решение о перевыборах в столице сугубо политическое и не имеет под собой законных оснований, я собираюсь принять участие в этих выборах».

«Народ Украины неоднократно был свидетелем того, что некоторые решения Верховной Рады были приняты, опираясь не на закон и здравый смысл, а исключительно из соображений так называемой «политической целесообразности». Сегодня мы снова увидели это явление», – сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

«У продажных политиканов не выйдет вопреки Конституции изменить выбор киевлян, поэтому я приму участие в выборах и выиграю их. Я не боюсь внеочередных выборов, потому что уверен в своей победе. Я верю, что киевляне разберутся, кто на самом деле работает в интересах жителей столицы, а кто занимается политической болтовней и популизмом», – сказал он.