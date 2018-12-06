Россия разместила в оккупированном Крыму носители ядерного вооружения - Ельченко

После оккупации Крыма Россия укрепляет свои военные силы на полуострове.

Российская Федерация разместила в оккупированном Крыму военные средства и компоненты, которые могут переносить и запускать ядерное вооружение.

Об на брифинге в Нью-Йорке о ситуации в Черном и Азовском морях в контексте агрессии России против Украины, который транслировался на сайте ООН, заявил постоянный представитель Украины Владимир Ельченко.

Украинский посол заявил, что после оккупации Крыма Россия укрепляет свои военные силы на полуострове.

Он привел последние данные о численности российских военнослужащих на оккупированном полуострове, количество которых возросло более чем в два раза - с 12 тыс 500 военнослужащих до примерно 28 тыс, или даже по некоторым данным предположительно до 31 тыс. 500 человек.

"Россия также существенно усилила и модернизировала свои военные сухопутные, воздушные и военно-морские компоненты", - заявил Ельченко.

"Российские военные в Крыму получили танки и зенитные системы, которых не было там ранее", - добавил он.

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По его словам, на полуострове появилось в 6-7 раз больше боевых машин, артиллерийских систем и боевых самолетов.

"Более чем в два раза увеличилось количество боевых вертолетов, боевых кораблей и подводных лодок", - отметил посол.

"Эти силы способны проводить всесторонние военные операции в юго-западном стратегическом направлении, который включает водные и береговые зоны, аналогично в воздушном пространстве над Азовским и Черным морем, а также в дальней оперативной зоне в Средиземноморье", - подчеркнул Ельченко.

"Особо опасны действия России, которые могут привести к повторному появлению ядерного оружия в Крыму. Оккупационная власть в Крыму готовит военную инфраструктуру для потенциального размещения ядерного оружия, включая переоборудование хранилищ советской эпохи для ядерных боеголовок", - заявил Ельченко.

Кроме того, посол добавил, что с 2015 года 12-е Главное управление Генерального штаба РФ, которое ответственно за содержание, перевозку и утилизацию ядерных боеголовок для тактических и баллистических ракет, проводит регулярные инспекции в оккупированном Крыму.

"Россия уже разместила в оккупированном Крыму перевозчики-носители и другие средства, способные доставлять ядерное вооружение. Среди них российский крейсер "Москва" с ракетной системой "Вулкан", три подводные лодки, один фрегат, два небольшие ракетные лодки, которые оборудованы крылатыми ракетами "Калибр", бомбардировщики Су-24, которые могут переносить ядерные бомбы", - подчеркнул Ельченко.

Также он заявил, что Москва в любое время может доставлять в Крым другие средства, которые могут переносить ядерное оружие, которые на полуострове уже использовались для учений. Речь идет в частности об оперативно-тактических ракетных комплексах "Искандер", дополнительных истребителями-бомбардировщиками.