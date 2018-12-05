МИД РФ пообещало пустить украинских консулов к захваченным морякам - Климкин

В МИД РФ впервые подтвердили, что захваченные украинские моряки находятся в Москве.

Министерство иностранных дел Российской Федерации пообещало предоставить доступ украинским консулам к захваченным вблизи Керченского пролива украинским морякам.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter.

"Наконец-то! Через 10 дней после захвата наших кораблей МИД РФ таки сообщил официально, что украинские моряки в Москве и пообещал предоставить к ним доступ нашим консулам. Делаем все, чтобы консулы попали к ребятам как можно быстрее!", - подчеркнул Климкин.

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Справка УНИАН. Утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинские обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".