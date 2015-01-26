Внеочередное заседание Совета Безопасности ООН

Об этом сообщил постоянный представитель Украины Юрий Сергеев в Твиттер.

"Заседание СБ ООН по ситуации в Украине состоится в 8 вечера по Киеву! следите за онлайн-трансляциями", - написал он.

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С брифингом перед членами Совета выступит заместитель генсека ООН Джефри Фелтман.

Событие окончено в 22:20

Прямая трансляция, Первый национальный (начало в 20:00).

Прямая трансляция. ООН