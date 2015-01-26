Внеочередное заседание Совета Безопасности ООН
19:46, 26 января 2015Политика
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Совет Безопасности ООН сегодня вновь проведет заседание по Украине.
Reuters
Об этом сообщил постоянный представитель Украины Юрий Сергеев в Твиттер.
"Заседание СБ ООН по ситуации в Украине состоится в 8 вечера по Киеву! следите за онлайн-трансляциями", - написал он.
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С брифингом перед членами Совета выступит заместитель генсека ООН Джефри Фелтман.
Событие окончено в 22:20
Прямая трансляция, Первый национальный (начало в 20:00).
Прямая трансляция. ООН
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