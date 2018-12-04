ЕСПЧ обязал Россию обеспечить надлежащую медицинскую помощь захваченным украинских морякам

Европейский суд по правам человека обязал власти Российской Федерации обеспечить предоставление надлежащей медицинской помощи захваченным украинским морякам в результате нападения на украинские суда в Керченском проливе.

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Как говорится в сообщении на сайте ЕСПЧ, суд распорядился принять безотлагательную временную обеспечительную меру в новом межгосударственном деле Украины против России в связи с событиями в Керченском проливе.

В частности, российские власти "должны обеспечить, что будет назначена надлежащая медицинская помощь захваченному украинскому военно-морскому персоналу, который нуждается, и в частности каждому, кто мог быть ранен в военно-морском инциденте, произошедшем 25 ноября в Керченском проливе».

Украинское правительство обратилось в ЕСПЧ с срочным запросом в соответствии с правилом 39 Регламента суда в рамках нового межгосударственного ходатайства, представленного против Российской Федерации.

Справка УНИАН.Утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".